Прощание с артисткой Талызиной состоится в Театре Моссовета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной состоится в Театре имени Моссовета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

В свою очередь, близкий друг семьи Талызиной продюсер Владек Дарман заявил, что похороны актрисы скорее всего пройдут во вторник, 24 июня, на Ваганьковском кладбище.

По данным СМИ, причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание.

Валентина Талызина ушла из жизни 21 июня. Ей было 90 лет.

Актриса исполнила свыше 40 центральных и главных ролей в Театре имени Моссовета. Среди них – Анна Пейдж в "Виндзорских насмешницах", Зинаида в "Дядюшкином сне" и Тамара Николаевна в "Вечернем свете".

В кино Талызина дебютировала в 1963 году в детективном фильме "Человек, который сомневается". Всего же актриса исполнила около 100 ролей в кино, в том числе в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи" и "Невероятные приключения итальянцев в России".

Кроме того, она озвучивала фильмы и мультсериалы. Одна из самых популярных ее ролей – мама дяди Федора в серии мультфильмов "Простоквашино".