Эксперт рассказал о витаминах, которых не хватает взрослым и детям в РФ

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Заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Елена Смирнова рассказала о частых случаях дефицита витаминов у взрослых и детей в РФ, передает Агентство "Москва".

"Больше 20% взрослых и 40% детей имеют недостаток трех и более витаминов", – указала специалист.

Смирнова добавила, что многие граждане страны нерегулярно употребляют витаминно-минеральные комплексы. Кроме того, из тех, кто заявляет о правильном питании, на самом деле половина не придерживается этих принципов.

Эксперт также рассказала о том, что многие родители не признают проблемы с избыточной массой тела у детей. По их оценкам, ожирение есть у 1,5% детей, избыточная масса тела – у 6,6%. При этом, отмечает Смирнова, на деле речь идет о соотношении 8,9 и 18,6%.

Ранее датские ученые рассказали о связи недостатка сна и ожирения. Специалисты пришли к выводу, что недосып или плохое качество ночного отдыха замедляют худение и повышают риски сердечного приступа и развития диабета.

