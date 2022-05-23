Эндокринолог объяснила, как удержать вес после похудения

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Чтобы сохранить форму после диеты и похудения, необходимо избавиться от вредных привычек и изменить образ жизни, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Все обязательно вернется и с прибытком, если вернутся привычки, которые привели к ожирению: много есть и мало двигаться. Соответственно, чтобы удержать достигнутые результаты, нужно выработать обычаи питаться скромно и быть физически активным. Это аксиома. Тут чудес не бывает", – заявила она.

По словам Павловой, длительное удержание диеты с потреблением до 800 килокалорий в сутки является чрезвычайно сложным, поскольку человек начинает постоянно думать о еде, у него портится настроение. Это в свою очередь может спровоцировать развитие депрессии, поэтому специалист советует поддерживать умеренность в еде на постоянной основе.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Осипова рекомендовала отказаться от употребления воды во время приема пищи. По ее словам, это может привести к растяжению желудка, а в последствии и к тому, что для насыщения потребуется больший объем продуктов.