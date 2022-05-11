Нутрициолог рассказала, как справиться с последствиями переедания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Майские праздники обычно сопровождаются перееданием, которое усугубляется употреблением алкоголя. Чтобы справиться с последствиями такого рациона, многие садятся на диеты, однако такой подход является ошибочным. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на консультанта по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолога Анну Макарову.

Дело в том, что отказ от каких-то продуктов или целых приемов пищи в итоге неизбежно приведет к срыву и, как следствие, повторному перееданию. Правильнее в таком случае постараться вернуть обычный режим питания, каким он был до праздников.

"Вообще, здоровое, нормальное питание подразумевает минимум три приема пищи: завтрак, обед и ужин. И тут важно начать постепенный возврат к норме. Поэтому завтрак, обед и ужин обязательно должны быть с перерывами в 3–4 часа между ними", – объяснила нутрициолог.

По ее словам, не лишним будет продумать рацион: снизить потребление сладкой и жирной пищи, в том числе свинины или баранины, включить в него белковые продукты, большое количество клетчатки. Последняя способна очистить кишечник от всего, что накопилось за выходные. Так, следующий день после застолья Макарова рекомендует начинать с омлета на нежирном молоке и салата, на обед предпочтение отдавать овощным супам, а на ужин – нежирной рыбе и свежим овощам. Между приемами пищи не лишним будет пить по 100–200 миллилитров воды в час.

"Питание всегда должно быть очень умеренным и равномерным, тогда для организма это не будет стрессом. Поэтому даже в праздники стоит стараться не переедать, тогда и не будет проблем", – заключила Макарова.

Ранее гастроэнтеролог рекомендовала отказаться от употребления воды во время приема пищи. По ее словам, это может привести к растяжению желудка, а в последствии и к тому, что для насыщения потребуется больший объем продуктов.

