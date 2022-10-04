Диетолог рассказала о пользе и вреде шампиньонов

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Диетолог Дарья Русакова рассказала о пользе и вреде шампиньонов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт уточнила, что данный вид грибов выращивают в промышленных условиях, благодаря чему риск попадания вредных веществ в организм человека минимален.

Кроме того, отметила диетолог, в шампиньонах содержится много белка, который не переваривается организмом, в связи с чем человек получает лишь пищевые волокна.

"Шампиньон подходит для людей, которые придерживаются диет, потому что его белок не усваивается организмом, что понижает его калорийность", – пояснила врач.

Она предупредила, что не следует есть маринованные и консервированные шампиньоны ввиду высокой концентрации соли и консервантов, которые повышают риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. Не несут пользы из-за своей калорийности также и грибы, приготовленные на масле.

По словам Русаковой, шампиньоны лучше всего добавлять в рацион в вареном виде, также их можно жарить на гриле или есть в сыром виде. Однако, предостерегла диетолог, иногда данные грибы могут вызывать аллергию.

"При неправильной транспортировке на грибах может образоваться плесень, которая выделяет токсины и может также спровоцировать высыпания на коже или нарушение дыхания", – заключила врач.

Ранее диетологи Мария Лебедева и Кристина Плотникова заявили, что людям, которые страдают ожирением, следует добавить в свой рацион грибы. По словам экспертов, данный продукт помогает не только разнообразить питание, но и обогатить организм разными полезными веществами.

Лебедева также отмечала, что витамины, содержащиеся в грибах, влияют на здоровье костей и поддержку энергии. Продукт оснащает человека биологически активными веществами.



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