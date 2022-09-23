Эндокринолог назвала главные продукты для поддержания здоровья осенью

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие сезонные продукты помогут поддержать здоровье осенью. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалист обратила внимание на то, что существенную пользу организму могут принести яркие овощи и зелень.

"Для нас очень важны не только вкусовые качества пищи, но и то, как еда выглядит, потому что в ответ на эстетическую составляющую блюда в организме также вырабатываются вещества, которые либо улучшают наше настроение, либо его ухудшают", – объяснила врач.

Павлова отметила, что капуста любого вида является источником необходимых пищевых волокон и вещества сульфорафана, которое может предотвратить развитие онкологии. Однако специалист предупредила, что не стоит капусту жарить. Она рекомендовала добавить к ней зелень и яркие овощи.

"Квашеная капуста – это практически лекарство. Она буквально латает стенки кишечника за счет того, что там формируются так называемые короткоцепочечные жирные кислоты", – подчеркнула эндокринолог.

Врач рассказала также о пользе тыквы. Этот яркий овощ содержит множество микроэлементов. Однако тыквой не стоит злоупотреблять, поскольку в ней есть фруктоза, добавила Павлова.

Эксперт посоветовала добавить осенью в свой рацион грибы. Они тоже богаты микроэлементами и пищевыми волокнами, которые сохраняют кишечник здоровым. Кроме того, грибы содержат клетчатку.

Ранее кандидат медицинских наук и семейный врач Сергей Чудаков заявил, что с целью поддержания иммунитета и защиты от инфекций осенью необходимо добавлять в рацион витамины С, А и В12.

По его словам, основным источником витамина С является черная смородина, витамина А – облепиха. Также в осенний период, как отметил врач, в рационе должны присутствовать цинк и селен.

