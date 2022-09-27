Названа причина неконтролируемой тяги к перекусам

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Причина неконтролируемой тяги к перекусам в том, что мозг таким образом пытается сбежать от стресса и дать психике передышку от негативных эмоций, объяснила "Ленте.ру" аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Она назвала это механизмом защиты организма, но предупредила, что такой способ отвлечься от проблем может привести к серьезным нарушениям здоровья.

"Еда для человека – источник положительных эмоций. Чем она калорийнее, чем больше в ней простых углеводов, жира, калорий – тем эффект сильнее", – подчеркнула диетолог.

Она пояснила, что процесс пережевывания пищи – это нагрузка на мышцы, при работе они помогают утилизировать адреналин, что частично снижает уровень тревожности. По словам специалиста, сейчас люди находятся в условиях избыточного стресса.

Саволюк советует отрабатывать стресс в процессе рабочего дня физиологичными способами, в частности, прогулками и легкой физической активностью. При этом исключать перекусы из рациона полностью не следует. Она объяснила, что попытаться перебороть свой организм, что-то запрещая ему, значит привести его в еще большее состояние стресса. Врач посоветовала во все перекусы пить жидкость.

Специалист предлагает в такие моменты выпивать большую чашку ароматного зеленого или травяного чая с корицей, долькой лимона, мятой, мелиссой и цветком календулы.

"Такая чашка объемом от 500 миллилитров – это уже идеальный перекус, а калорий вообще нет. Если хочется чего-то сладкого к напитку, то можно добавить к перекусу сухофруктов. Выбирать следует натуральные, не вымоченные в сиропе", – посоветовала диетолог.

Тем, кто привык автоматически что-то жевать в процессе работы, она посоветовала сушки, печенье и снеки заменить на морковку. В качестве перекуса также может подойти кофе, но только натуральный молотый кофе без молока и сахара. Диетолог также порекомендовала не забывать пить воду.

Ранее невролог Елена Мирошник рассказала, что чаи и специальные отвары помогают успокоиться на фоне стресса. Предпочтение, по ее словам, следует отдавать напиткам с мятой, мелиссой, чабрецом, ромашкой, пустырником и липой.

