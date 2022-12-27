Экономист заявил, что курс рубля будет ослабевать до лета 2023 года

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Экономист Денис Ракша считает, что курс рубля будет падать до лета следующего года. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперт согласился с первым заместителем председателя Банка России Алексеем Заботкиным, который недавно отметил, что курс рубля ослабевает в последнее время из-за падения цен на нефть. Однако есть и другие факторы, добавил Ракша. По его словам, речь идет о балансе спроса и предложения, который в свою очередь зависит от оттока капитала из страны, а также от баланса экспорта и импорта.

Ракша обратил внимание на то, что весь 2022 год в Россию приходило в разы больше валюты, чем уходило из нее. По его мнению, это привело к давлению на рубль. Стоимость иностранной валюты на российском рынке стремительно снижалась, поскольку она была никому не нужна, подчеркнул он.

Однако ситуация начала меняться после роста импорта, добавил Ракша. Кроме того, снизился экспорт из-за сокращения поставок энергоресурсов в европейские страны.

"Рубль действительно стал ослабевать, тенденция эта сохранится и в конце этого года, и в первом полугодии следующего. Это будет влиять на рост цен в диапазоне от 0,5–1% инфляции на каждые 10 рублей снижения курса", – объяснил он.

Экономист напомнил, что ЦБ прогнозирует индекс потребительских цен в следующем году на уровне 5–7%. Ракша также отметил, что валютный курс дает рост инфляции через импорт, к которому относится техника, некоторые продукты и вещи.

Ранее Заботкин заявил, что наблюдаемое в последнее время ослабление курса рубля к иностранным валютам продиктовано падением цен на нефть.

Тем не менее, по оценке эксперта, курс российской валюты колеблется в том же диапазоне, который наблюдается с конца мая. По его словам, ослабление рубля повлечет повышение цен. Заботкин отметил, что каждые 10% движения обменного курса будут увеличивать показатель инфляции на 0,5–0,6% в перспективе от 6 до 12 месяцев.



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