Экономист раскрыла главный способ сохранить деньги

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Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова советует хранить деньги в золоте, чтобы спасти их от девальвации, сообщает "Радио 1".

Она напомнила, что за последние 100 лет доллар потерял 99% своей покупательной способности, а золото фактически не изменило ее. Как подчеркнула Чурилова, можно покупать не только физическое золото, но и рассматривать обезличенные металлические счета.

"Теперь физическое золото доступно при покупке на валютном рынке Московской биржи. Когда, например, вы покупаете слитки и монеты, разница между покупкой и продажей довольно высокая, потому что вы приобретаете не сразу у ЦБ, а у банков, которые устанавливают свои цены", – отметила Чурилова.

По ее словам, при покупке слитка важно учитывать, что есть дополнительные расходы на его хранение. Если человек захочет хранить слитки дома, при последующей их продаже они будут внимательно рассматриваться, поскольку повреждения и царапины снизят стоимость. В этом плане более привлекательны монеты, отмечает эксперт. Она пояснила, что их можно хранить дома, они коллекционные и не теряют стоимости.

Чурилова добавила, что если рассматривать покупку и продажу золота, то важно понимать, что это история не про то, чтобы заработать, а чтобы сохранить денежные средства. По ее словам, цена на золото не привязана к экономикам стран, поэтому это очень хороший вариант для защиты сбережений.

Ранее сообщалось, что министерство финансов России планирует исключить евро, фунты стерлингов и иены из валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Отмечается, что в юанях можно инвестировать до 80%, в золото – до 40%. При этом доли могут варьироваться: например, 70% займут юани, 30% – драгоценный металл.

На сегодняшний день ФНБ должен на 39,7% состоять из евро, на долю китайской валюты приходится 30,4%, 5% хранятся в фунтах стерлингов, в японской иене – 4,7%. Доля золота составляет 20,2%.



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