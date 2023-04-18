Противостояние США и КНР может привести к росту инфляции в мире на 5% – глава ЕЦБ

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Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что геополитическое противостояние между Китаем и США может привести к росту мировой инфляции на 5%. Об этом сообщает РИА Новости.

"После пандемии, внезапного ускорения инфляции, а также растущего соперничества между США и Китаем тектонические плиты геополитики смещаются все быстрее... Если глобальные производственно-сбытовые цепи будут фрагментироваться по геополитическим причинам, то рост мирового уровня потребительских цен может составить от 5% в краткосрочной перспективе до 1% в долгосрочной", – заявила Лагард.

По ее мнению, нарушение глобальных цепочек поставок поставит под удар важнейшие сектора экономики. Лагард заявила, что США полностью зависимы от импорта 14 важнейших минералов, а Евросоюз получает из Китая порядка 98% поставок редкоземельных металлов.

Глава ЕЦБ отметила, что некоторые страны начали уменьшать свою зависимость от доллара и евро. По ее словам, развивающиеся страны больше торгуют с Китаем и склонны увеличивать запасы юаней в качестве собственных резервов.

Лагард, тем не менее, отметила, что существенных изменений в использовании международных валют на данный момент нет.

Ранее бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов предсказал, что мировой экономический кризис продлится до конца 2024 года. Он подчеркнул, что мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом он усилится, и во многом это произойдет из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой.

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