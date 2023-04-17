ЦБ РФ не планирует вводить дополнительные меры по валютным ограничениям

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

По ее словам, возможны лишь поправки существующих мер. Она отметила, что в целом ситуация стабилизировалась.

"Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки", – цитирует главы ЦБ РФ РИА Новости.

В марте Набиуллина сообщила, что регулятор продлит все валютные ограничения. Так, уже 6 марта ЦБ продлил до 9 сентября ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

До этого Набиуллина сообщала, что вероятность повышения ключевой ставки в этом году превалирует. По ее словам, риски все еще смещены в сторону проинфляционных. По этой причине в ЦБ продолжают считать, что вероятность повышения превышает вероятность снижения. Глава Банка России добавила, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в 5–6% ожидается в 2025 году.



Центробанк продлил действие лимитов на снятие наличной иностранной валюты

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