Экономист назвал причины, по которым ЦБ РФ может ввести лимит на покупку валюты

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Банк России и Минфин могут ввести ежемесячный лимит на покупку валюты на внутреннем рынке для совершения сделок, в рамках которых происходит покупка зарубежного бизнеса у компаний, покидающих страну. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на экономиста Дениса Ракшу.

По его словам, в России на данный момент находится около двух тысяч иностранных компаний, которые сообщили о своем намерении покинуть российский рынок. Во время их работы на территории страны у них скопились активы, которые необходимо продать, а для этого компании должны направить заявку в правительственную комиссию по инвестициям.

После того, как комиссия рассмотрит заявку, произойдет согласование цены продажи бизнеса и будет проведена его рыночная оценка, отметил Ракша.

Компании не смогут продать активы дороже чем 50% от рыночной оценки, подчеркнул эксперт. От упомянутых 50% еще 10% зарубежные компании должны заплатить в бюджет, а все средства они получат в рублях, которые смогут обменять на необходимую им валюту и вывести за границу.

"Лимиты устанавливаются на последний этап всей этой цепочки, на покупку валюты для этих компаний на валютном рынке. Апрельский опыт показал, что нерегулируемая покупка такого большого объема валюты способна сильно повлиять на курс рубля", – объяснил Ракша.

ЦБ РФ не допустит повторения такой ситуации в будущем, именно по этой причине регулятор совместно с Минфином рассматривает введение определенных мер, заключил экономист.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям. По ее словам, возможны лишь поправки существующих мер. Она отметила, что в целом ситуация стабилизировалась.



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