Путин поручил до 1 июня утвердить лимит по покупке валюты для сделок за рубежом

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня установить лимит в 1 миллиард долларов на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета. Соответствующий указ опубликовал на сайте президента РФ.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более 1 млрд долларов США на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках", – указано в документе.

Уточняется, что речь идет о сделках, которые совершаются с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Центробанка или Минфина России. Срок исполнения поручения – до 1 июня 2023 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время в планы ЦБ не входят ослабление или ужесточение валютных ограничений.

Как рассказала Набиуллина, в ЦБ РФ поступают обращения от разных организаций, в которых сообщается об особенностях, которые встречаются при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Банк России будет учитывать их при уточнении валютных ограничений, добавила глава ЦБ.