20:05Экономика
Путин поручил до 1 июня утвердить лимит по покупке валюты для сделок за рубежом
Фото: depositphotos/pressmaster
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня установить лимит в 1 миллиард долларов на покупку резидентами валюты внутри страны для зачисления на зарубежные счета. Соответствующий указ опубликовал на сайте президента РФ.
"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более 1 млрд долларов США на покупку резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках", – указано в документе.
Уточняется, что речь идет о сделках, которые совершаются с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, Центробанка или Минфина России. Срок исполнения поручения – до 1 июня 2023 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время в планы ЦБ не входят ослабление или ужесточение валютных ограничений.
Как рассказала Набиуллина, в ЦБ РФ поступают обращения от разных организаций, в которых сообщается об особенностях, которые встречаются при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Банк России будет учитывать их при уточнении валютных ограничений, добавила глава ЦБ.
Российские банки начали брать комиссию за перевод денег самому себе
Читайте также