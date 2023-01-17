Эксперт объяснил, почему в ЕС не хотят платить за полеты над Сибирью

В Еврокомиссии (ЕК) призвали Россию отказаться от сбора с зарубежных авиакомпаний оплаты за полеты над Сибирью. В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал подобные предложения жульничеством, обвинив европейских чиновников в непонимании механизма так называемого "транссибирского роялти". Рассказываем, как работает эта схема и почему в ЕС хотят от нее избавиться.



"А давайте даром?"

России следует отменить плату за полеты над Сибирью для иностранных авиакомпаний. Об этом заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей. По его мнению, так нужно поступить, если российская сторона снимет ограничения для западных компаний на пролет над своей территорией, введенные на фоне украинского конфликта.





Хенрик Хололей руководитель гендиректората по транспорту ЕК Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства (для западных авиаперевозчиков. – Прим. ред.), то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на такое предложение. По его мнению, сама постановка вопроса об отмене оплаты за пролеты над российской территорией неверна. Он порекомендовал европейским чиновникам получше разобраться в работе механизма "транссибирского роялти".

Плата взимается не за право пролета над Сибирью, а в рамках так называемых "пульных соглашений", действующих между отечественными и зарубежными авиакомпаниями, указал парламентарий. "Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства", – пояснил Косачев.

По его словам, схожая практика в том или ином варианте есть в Канаде, Бразилии, Китае, то есть в больших с географической точки зрения странах. Косачев добавил, что европейские чиновники часто ссылаются на статью 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Она гласит, что пролет над территорией страны не может быть платным.

"Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения "пульных соглашений" между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции", – подчеркнул парламентарий.





Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации Сегодняшнее требование Еврокомиссии звучит скорее как "А давайте дадом?", то есть – даром? Очередное жульничество с видом оскорбленной добродетели.

Косачев также напомнил, что на фоне санкций воздушное пространство Евросоюза закрыто для отечественных авиакомпаний, и наоборот. Европейским перевозчикам недоступны полеты над РФ. В связи с этим в настоящее время не существует условий даже для обсуждения вопроса отмены механизма "транссибирского роялти", заключил он.





В феврале 2022 года Россия закрыла свое воздушное пространство для западных авиакомпаний в ответ на аналогичные действия ЕС и ряда других стран в рамках антироссийских санкций. К настоящему моменту ограничения сохраняются. Вместе с тем через РФ продолжают летать ближневосточные и китайские перевозчики.

"Экономия исчислялась часами"

Перелеты над территорией России экономили западным перевозчикам серьезные суммы. Об этом Москве 24 рассказал исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.





Олег Пантелеев исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Экономия от использования кратчайших маршрутов, проходящих в воздушном пространстве РФ, кратно превышает суммы, которые выплачивали авиакомпании, использовавшие транссибирские маршруты и компенсировавшие это обстоятельство российским авиаперевозчикам.

Система транссибирских маршрутов считается кратчайшим авиационным путем из Западной Европы в Юго-Восточную Азию, добавил эксперт.

"Выбирая эти маршруты, западные авиакомпании существенно сокращали продолжительность полета, в ряде случаев экономия исчислялась часами. Сейчас европейцам приходится облетать Россию с юга. А в годы холодной войны из Лондона в Токио летали и вовсе через Северный полюс", – говорит Пантелеев.

В то же время европейцы уже не одно десятилетие поднимают вопрос об отмене платежей, продолжает специалист. Дело в том, что в 1970-е годы, когда запустили этот механизм, объем авиаперевозок был гораздо ниже, а выгода от полетов над СССР – намного очевиднее. Однако со временем количество рейсов серьезно выросло. Следовательно, увеличились и затраты на транссибирские платежи, комментирует эксперт.

В ЕС рассчитывают, что, когда воздушное пространство России вновь откроется для европейских перевозчиков, их авиабизнес получит более привлекательные условия, чем действовавшие до 2022 года, уверен Пантелеев. В частности, речь идет и об отмене транссибирских платежей.

По мнению эксперта, один из возможных сценариев – так называемое "открытое небо". Предполагается, что в этом случае авиакомпании начнут конкурировать на рынках друг друга в абсолютно равных условиях. Однако сегодня это выглядит очень далекой перспективой, заключил Пантелеев.

