ЕК потребовала от России прекращения взимания платы за пролеты над Сибирью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европейская комиссия потребовала от РФ прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты над Сибирью. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея.

"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть – транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний. – Прим. ред.)", – сообщил он.

В феврале 2022 года в Росавиации заявили, что Россия закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Эти и другие страны смогут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что в настоящее время в небо над РФ поднимаются свыше 80% самолетов. Этому способствовал не только параллельный импорт, но и высокий уровень развития отечественных технических центров.

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