Косачев назвал невозможным обсуждение отмены платы за полеты над Сибирью

Фото: Агентство "Москва"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил предложение Еврокомиссии отменить денежный сбор с иностранных авиакомпаний, перелетающих через Сибирь. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По словам сенатора, сейчас условий для обсуждения данного вопроса нет, поскольку Россия и Евросоюз сейчас обоюдно закрыли небо друг для друга. При этом сама по себе постановка вопроса о плате за транзит самолетов неверна, отметил Косачев.

"Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм "транссибирского роялти", – отметил вице-спикер Совфеда.

Константин Косачев объяснил, что данная мера является следствием "пульных соглашений", заключенных между российскими и зарубежными авиакомпаниями. Из них следует, что иностранные перевозчики вносят плату в том числе за возможность использовать российскую авиационную инфраструктуру.

Также сенатор рассказал о статье 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Данный документ запрещает взимать плату за пролет над территорией любой страны. При этом Россия не нарушает договор, поскольку за сам транзит сбор не ведет.

Ранее Европейская комиссия потребовала от РФ прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты над Сибирью. Об этом заявил руководитель генерального директората по транспорту ЕК Хенрик Хололей.

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