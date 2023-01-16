В Совфеде раскритиковали предложение ЕС отменить плату за пролет над Сибирью

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия справедливо берет плату с самолетов, которые летают над Сибирью, и раскритиковал Евросоюз за предложения отменить такой сбор. Об этом сообщает Life.ru.

"...эта плата была введена еще в начале 90-х годов. И дело в том, что это совершенно справедливо, потому что наша страна протянулась от Атлантики до Тихого океана. И наиболее короткий путь для всех европейских стран в Японию, Юго-Восточную Азию, в те же США и обратно лежит через Россию", – заявил сенатор.

Джабаров добавил, что сбор в том числе обусловлен вредом для экологии РФ, который наносят выхлопные газы самолетов.

Также представитель Совфеда назвал предложение Евросоюза отменить плату за пролет над территорией РФ неприличным, сославшись на недружественные действия ЕС по отключению страны от SWIFT и различных платежных систем. Джабаров призвал страны Запада перестать "дурить" Россию и намекать на возможную отмену авиаограничений в Евросоюзе.

Ранее Европейская комиссия потребовала от РФ прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты над Сибирью. Об этом заявил руководитель генерального директората по транспорту ЕК Хенрик Хололей.

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