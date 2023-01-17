Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

МИД РФ расширил список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Действие стало ответом на девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, сообщается на сайте ведомства.

"Страны ЕС 16 декабря 2022 года приняли девятый санкционный пакет. Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", – говорится в тексте документа.

Под ограничения российского МИД подпали лица, занимающие руководящие должности в силовых структурах европейских стран, а также задействованные в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

Руководству европейских государственных и коммерческих структур, которое занимается производством и поставками вооружений и военной техники Украине, также запретили въезд на территорию РФ.

Помимо этого, запрет на посещение РФ МИД установил в отношении граждан ЕС, систематически публично высказывавшихся против России. Ограничения также коснулись отдельных депутатов Европарламента, которые на заседании 23 ноября 2022 года утвердили резолюцию "О признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма".

В ведомстве подчеркнули, что недружественные действия со стороны Запада и в дальнейшем будут отмечены своевременным и адекватным ответом со стороны России.

До этого стало известно, что ЕС расширит санкционный список, распространив его не только на Россию, но и добавив туда тех, кто оказывает военную поддержку РФ, – Белоруссию и Иран.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против РФ должны привести экономическую отрасль страны к рецессии. Она подчеркнула намерение ЕС продолжить санкционную политику в отношении России и военную поддержку Украины.



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