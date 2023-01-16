Михалков упрекнул ЕС в введении санкций против высказывающего свое мнение человека

Фото: yotube.com/БесогонTV

Российский режиссер Никита Михалков упрекнул Евросоюз в введении санкций против высказывающего свое мнение человека, открытое письмо деятеля культуры опубликовано на сайте "Российской газеты".

"Прошу вас не расценивать мое письмо как попытку выйти из-под объявленных мне санкций, ибо санкции эти объявлены мне людьми, ни словам, ни поступкам которых доверять нельзя", – пишет Михалков.

В своем письме он заявил, что демократическое европейское общество объявило санкции человеку, который высказывает свое мнение на территории своей родины и на родном языке.

По словам кинорежиссера, Евросоюз объявил его "пропагандистом Кремля", несмотря на то что передача "Бесогон" на телеканале "Россия 24" выходит уже 11 лет за счет Михалкова. Режиссер отметил, что то, о чем он говорит в своих передачах, волнует большое количество россиян.

Михалков также подчеркнул, что ЕС вводит санкции из страха перед правдой, которую высказывают люди. Он уверен, что Европейский союз боится, что правда "выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы".

Ранее в рамках девятого пакета санкций Евросоюза в отношении России в черный список попал Михалков. Общее число подпавших под санкций физических лиц и организаций составило около 200. По данным документа, фигурантам будет запрещен въезд на территорию Европы, а их активы, находящиеся в ЕС, заморозят.

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