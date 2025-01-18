Депутат Бессараб заявила, что правительство может до 1 февраля доиндексировать пенсии

Фото: Станислав Тихомиров/ТАСС

Правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий согласно уровню инфляции за 2024 год, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

Ранее в Росстате сообщили, что инфляция в прошлом году составила 9,52%, однако страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3% в 2025 году.

"С учетом полномочий правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией", – сказала Бессараб в разговоре с РИА Новости.

Таким образом, по словам депутата, показатель составит 2,22%.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в ближайшие два года в России произойдут еще четыре индексации пенсии. В 2026 году выплаты вырастут с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля – на 5,5%. В 2027 году в эти же месяцы пенсии повысят на 4 и 4,1% соответственно.

