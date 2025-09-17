Комитет ГД одобрил проект о призыве в течение календарного года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении проект о призыве на военную службу в течение календарного года, заявил РИА Новости глава комитета Андрей Картаполов.

"Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам", – отметил собеседник агентства и уточнил, что документ может быть рассмотрен ГД уже на следующей неделе.

Проект о призыве на службу в течение года внесли в Госдуму в июле. В настоящее время призыв осуществляется в период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно новым правилам, призывников продолжат отправлять на военную службу дважды в год по указанным датам, однако с 1 января по 31 декабря будут проводить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии.

По мнению депутатов, нововведение поможет правильно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.