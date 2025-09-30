Картаполов: масштаб осеннего призыва увеличился из-за весеннего

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Увеличение масштаба осенней призывной кампании связано с тем, что весной призвали меньше срочников, чем рассчитывали. Об этом рассказал РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Осенний призыв в этом году станет крупнейшим за последние девять лет, в армию планируют отправить 135 тысяч призывников. Больше набирали лишь в 2016 году, когда численность новобранцев составила 152 тысячи человек.

Генерал-полковник пояснил, что план весеннего призыва в 160 тысяч человек не был выполнен по разным причинам, поэтому цифры осеннего вырастут. Вдобавок это нужно для формирования новых частей, в том числе в Ленинградском военном округе.

Картаполов подчеркнул, что увеличение численности призывников осенью не связано со специальной военной операцией.

Осенний призыв в армию продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Указ о его проведении подписал Владимир Путин.

Срок военной службы составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября. Кроме того, в ходе осенней призывной кампании будет использована государственная информационная система "Единый реестр воинского учета".