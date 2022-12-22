МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 23 декабря, Москву накроет сильный туман, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В период с 01:00 до 10:00 часов местами ожидается туман с видимостью 200–700 метров", – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог. Автомобилистов призвали снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД.

"Водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Будьте внимательны и осторожны!" – добавили в ведомстве.

22 декабря относительная влажность воздуха в Москве достигла закритической отметки – 96–97%, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Причиной появления тумана, пояснил он, стало поступление теплого и влажного атлантического воздуха на холодную заснеженную поверхность.



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