Более 20 человек стали жертвами снежной бури в США – СМИ

Фото: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

По меньше мере 23 человека погибли во время снежной бури, которая обрушилась на Соединенные Штаты, передает телеканал NBC.

Снегопады, сильный ветер, гололедица и резкое понижение температуры стали причинами множества ДТП, задержек авиарейсов и обрывов линий электропередачи.

По информации издания, 17 смертей были зафиксированы в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Канзасе, Огайо, Теннеси, Висконсине и Небраске.

Еще две смерти, связанные с непогодой, были зафиксированы в Нью-Йорке. Также три человека умерли в Колорадо, Денвере и Буффало.

"В Мичигане 82-летняя женщина была найдена мертвой возле дома престарелых в городке Бат. <...> Водитель снегоуборочной машины, расчищавший парковку объекта, обнаружил ее, свернувшуюся калачиком в снегу", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электричества более миллиона американских домохозяйств. В Техасе из-за снежного шторма было объявлено чрезвычайное положение.



Более миллиона жителей США остались без света из-за зимней бури

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