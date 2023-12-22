Столичные волонтеры доставили более 30 тыс подарков детям из новых регионов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более 30 тысяч подарков от мэра Москвы доставили детям из ДНР и ЛНР. Команда из 10 волонтеров второй раз приехала в новые регионы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Предновогодняя акция "Москва помогает" – наша добрая традиция. Это отличная возможность поздравить детей Донецкой и Луганской народных республик с самым волшебным праздником, подарить им улыбки и помочь поверить в новогоднее чудо", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Волонтеры посетили гуманитарные центры этих регионов, детские дома, реабилитационные центры, школы и детские сады. Они поздравили детей с наступающими праздниками и вручили им сладкие подарки. Кроме того, волонтеры уделили внимание детям военнослужащих, многодетным и семьям с детьми-инвалидами.

"Безусловно, в этой поездке я хотел подарить радость, эмоции и счастье взрослым и детям, вручая подарочные наборы.<...> Эмоции в глазах детей невозможно передать словами, практически каждый ребенок нас обнимал и говорил слова благодарности от чистого сердца", – поделился волонтер Владислав Купченко.

Перед поездкой все волонтеры проходят спецподготовку – их обучают правилам оказания первой помощи и действиям при чрезвычайных ситуациях, подчеркнули в сообщении.

Ранее праздничные мероприятия "Добрая елка" и "Новогодний десант" начались в детских больницах Москвы. Для юных пациентов создали анимационную программу, театрализованные представления, творческие мастер-классы и игры у елки.

Для тех, кто не сможет быть на представлениях, поздравление организуют в палатах. Пациентам, которые находятся в изоляционно-диагностических боксах, подарки передадут через сотрудников клиник.