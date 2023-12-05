Россияне с волонтерским опытом оказались более успешными в карьере – исследование

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Волонтеры гораздо более профессионально реализованные люди, чем те, кто никогда не участвовал в такой деятельности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование РТУ МИРЭА.

В исследовании приняли участие более четырех тысяч студентов и выпускников вуза. Отмечается, что половина из них активно занималась или продолжает заниматься волонтерством.

В итоге была найдена взаимосвязь между опытом системной волонтерской работы и конкурентоспособностью на рынке труда. Например, среди выпускников РТУ МИРЭА, принимавших участие в добровольческих движениях, своим местом работы и уровнем дохода довольны 87% человек. Тогда как среди неволонтеров довольны 69%.

Кроме того, 82% волонтеров считают себя счастливыми людьми, тогда как только 51% неволонтеров смогли высказаться аналогично. При этом среди удовлетворенных своей жизнью добровольцев 71% связывает это в том числе со своей волонтерской деятельностью.

Помимо этого, 78% людей имеющих опыт в волонтерстве заявили, что удовлетворены своей личной жизнью, дружескими и партнерскими отношениями. Однако с ними согласились только 62% неволонтеров.

Еще добровольцы отметили, что их общественная деятельность существенно развила такие черты, как эмпатия, стрессоустойчивость, терпимость к иному образу жизни и поведению.

"РТУ МИРЭА имеет фактически самый многочисленный и слаженный волонтерский центр в стране, и мы видим, как общественная работа положительно влияет и на самих добровольцев, как развивает их знания и навыки, как вдохновляет на новые свершения. Исследование подтвердило эти наблюдения фактами", – заключил ректор вуза Станислав Кудж.

Ранее стало известно, что волонтеров освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за гранты. Соответствующий закон начнет действовать с 1 января 2024 года.

Закон касается различных получателей субсидий и грантов, а также победителей региональных конкурсов, финансирование которых выполняется за счет региональных и местных бюджетов. До этого такая льгота была доступна только для участников федеральных конкурсов.

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