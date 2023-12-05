В РФ освободят волонтеров от уплаты НДФЛ за гранты в 2024 году

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Волонтеров освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за гранты. Соответствующий закон начнет действовать с 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России в соответствии с поручением правительства РФ разработало процедуру освобождения от НДФЛ получателей региональных и местных грантов, которыми в том числе являются волонтеры", – подчеркнули в пресс-службе.

Закон касается различных получателей субсидий и грантов, а также победителей региональных конкурсов, финансирование которых выполняется за счет региональных и местных бюджетов. Ранее такая льгота была доступна только для участников федеральных конкурсов.

Также в норму нового закона входят оплата за проезд к месту мероприятия, питание и предоставление временного помещения. В настоящее время эти деньги в юридическом плане рассматриваются как доходы. Поэтому за это приходится выплачивать 13% налога.

Как отметила замглавы ведомства Татьяна Илюшникова, за последние 10 лет количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на треть и составило 9 930.

Кроме того, в случае обязательного медицинского обследования или платного обучения перед началом волонтерской деятельности человек может получить компенсацию, подчеркнули в пресс-службе.

Соответствующий закон Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях 26 октября. 14 ноября его подписал Владимир Путин.

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