Сергунина: прием творческих работ на конкурс "Про мой район" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба АНО "Мой район"

В Москве открылся прием заявок на конкурс "Про мой район". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 17 лет. Заполнить анкету на участие можно на сайте. В рамках конкурса ребятам необходимо рассказать историю о близком человеке или о любимом районе.

"Участники могут присылать рассказы, видеоролики, рисунки и авторские экскурсии. Лучшие работы отметят в четырех номинациях, а победителей наградят в сентябре", – информировала Сергунина.

Конкурс проведут в рамках программы "Мой район". Оценивать работы участников будут главный редактор "Детского радио" Елена Бондаренко, создатель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов и актриса Дарья Сагалова.

В 2023 году участие в конкурсе приняли более шести тысяч человек. Жюри выбрало 61 победителя.

Ранее молодежь Москвы победила на Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна". Фестиваль в этом году был приурочен к 90-летию со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина. Всего в "Российской студенческой весне" поучаствовали свыше 3,5 тысячи человек из более чем 85 российских регионов.

