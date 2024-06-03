В Москве подвели итоги технологического конкурса "Строительные инновации"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве были подведены итоги первого в этом году технологического конкурса "Строительные инновации". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В финал вышло 13 проектов, авторы которых уже подписывают соглашения о пилотировании и сотрудничестве с партнерами конкурса – лидерами российского строительного рынка и профильными городскими департаментами", – указано в сообщении.

Участие в конкурсе принимали более 300 стартапов со всей России, а свыше половины заявок поступили от разработчиков Москвы и Московской области.

"Строительство, безусловно, одна из важнейших сфер, которая нуждается в передовых разработках, новейших материалах и технологических продуктах, позволяющих контролировать качество всех процессов на высоком уровне", – заявила Кристина Кострома, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Она отметила, что благодаря этому конкурсу в инновационную экосистему Москвы включаются лучшие решения из сфера строительства, а российские разработчики имеют возможность найти крупных бизнес-партнеров и внедрить свои технологии в столицу.

Партнерами конкурса выступают московские департаменты, инвестиционные и девелоперские компании. По результатам финала конкурса партнеры отобрали несколько проектов для дальнейшего сотрудничества – с ними сейчас заключаются договоры и обсуждаются детали.

Департамент строительства Москвы выделил сразу семь проектов, а департамент градостроительной политики города Москвы обратил внимание на три разработки.

"Наша отрасль динамично развивается, внедрение цифровых технологий, BIM-моделирования, роботизации и других инноваций способно радикально повысить эффективность, качество и безопасность строительных проектов. Участие в таких конкурсах помогает нам найти тех драйверов строительной отрасли, с которыми мы сможем сделать город лучше", – высказался руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Среди финалистов конкурса – компания, представившая "умный бетон" – кабель со сверхчувствительными датчиками, контролирующий объем бетона в десятки тысяч раз больше точечных датчиков и позволяющий ускорить бетонирование на 20–30 %

Кроме того, в финал попала система для высокоточного мониторинга строительства с помощью автономных роботов-собак, которые обеспечивают геодезический контроль, отслеживание динамики работ и цифровое документирование.

Также в финал вышли разработка с элементами дополненной реальности, с помощью которой можно удаленно управлять всей системой башенных кранов на строительной площадке, и платформа, позволяющая компаниям, производящим отходы, найти тех, кто их перерабатывает в режиме реального время с помощью компьютерного зрения.

За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 880 российских компаний, а в городскую экосистему и крупный бизнес успешно внедрили 494 решения.

Ранее стало известно, что Москва помогает городским производствам модернизировать оборудование и за счет этого увеличивать свою эффективность. В этом году одобрены 46 заявок на приобретение станков и получение грантов на развитие деятельности производственных компаний. Общая сумма поддержки – более 133 миллионов рублей.

До этого Москва попала в список победителей Всероссийского конкурса "Знай наших". Столицу отметили за эффективную программу поддержки локальных брендов "Сделано в Москве". Программа, которая действует уже полтора года, объединила более пяти тысяч предпринимателей.