В ГД предложили разрешить родителям военных брать отпуск одновременно с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила разрешить родителям военных уходить в отпуск одновременно с детьми. Свое письмо она направила в адрес главы Минтруда РФ Антона Котякова, сообщает RT.

Парламентарий отметила, что на данный момент федзаконом "О статусе военнослужащих" установлено, что женам военных отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском супруга. Но, по ее словам, не все военнослужащие сейчас по тем или иным причинам состоят в браке, поэтому их близкими людьми являются родители.

Лантратова указала, что к ней обращаются граждане и сообщают об отказах в предоставлении отпуска одновременно с их детьми-военнослужащими. Из-за этого, по ее словам, военные проводят отпуск в отрыве от членов семьи, которые находятся на работе.

С целью предотвращения таких ситуаций депутат готовит изменения в федеральное законодательство, которые закрепят право предоставления отпуска одновременно с отпуском военнослужащего не только для жен, но и родителей.

"С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Антон Олегович (Котяков. – Прим. ред.), рассмотреть целесообразность установления права родителей военнослужащих на предоставление отпуска одновременно с отпуском военнослужащих и представить позицию министерства по данному вопросу", – говорится в ее письме.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил ввести отпуск до 10 суток для военнослужащих по случаю рождения ребенка. Он заявил, что по Трудовому кодексу работникам при рождении ребенка полагается отпуск без сохранения зарплаты до пяти дней, однако трудовое законодательство не распространяется на военных при исполнении ими военных обязанностей.

В связи с этим он направил соответствующее обращение первому вице-премьеру правительства РФ Андрею Белоусову, призвав рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление отпуска сроком до 10 суток.

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