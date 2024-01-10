Путин заявил, что ситуация с отпусками после ранения на СВО исправляется

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Ситуация с отпусками военнослужащих после ранения в ходе специальной военной операции РФ на Украине исправляется, заявил Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Чукотки.

"Насколько я знаю, вот эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск", – сказал глава государства.

Президент считает, что отпуск у военных, которые его не "отгуляли", не должен пропадать. По словам российского лидера, у бойцов должна быть возможность использовать его позднее.

"Если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать. И в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", – сказал Путин.

Российский лидер добавил, что все потребности СВО финансируются в полном объеме. Он подчеркнул, что если есть задержки, то это бюрократические сбои.

"Если что-то не вовремя приходит, с задержками, то это просто проявление в худшем смысле этого слова бюрократических сбоев", – ответил Путин на вопрос о задержках зарплат военнослужащих, запросив конкретные примеры, чтобы разобраться, как на каком этапе происходят проблемы.

Ранее Путин удовлетворительно оценил ход СВО. Он уверен, что возможности и способности Вооруженных сил России постоянно возрастают. Он отметил, что сегодня ВС РФ становятся еще более дееспособными и готовы применять такие средства поражения, как ни одна армия мира.

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