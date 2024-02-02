В Госдуме предложили ввести отпуск для военных при рождении ребенка

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести отпуск до 10 суток для военнослужащих в связи с рождением ребенка, сообщает RT.

Парламентарий обратился к первому вице-премьеру правительства РФ Андрею Белоусову, напомнив, что согласно Трудовому кодексу, работникам при рождения ребенка полагается отпуск без сохранения зарплаты до пяти календарных дней. При этом, как он подчеркнул, трудовое законодательство не распространяется на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы.

Сухарев добавил, что один из указов президента и федеральный закон "О статусе военнослужащих" предусматривают, что военные имеют право на отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток. Он предусмотрен в случае тяжелого состояния здоровья или смерти близкого родственника, пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника, в иных исключительных случаях – по решению командира воинской части.

В связи с этим он призвал рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление права на отпуск сроком до 10 суток.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ситуация с отпусками военнослужащих после ранения в ходе специальной военной операции РФ на Украине исправляется. Президент считает, что отпуск у военных, которые его не "отгуляли", не должен пропадать. По словам российского лидера, у бойцов должна быть возможность использовать его позднее.

Российский лидер добавил, что все потребности СВО финансируются в полном объеме. Он подчеркнул, что если есть задержки, то это бюрократические сбои.

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