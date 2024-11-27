Economist: за весь период СВО Киев понес до 100 тысяч безвозвратных потерь

Фото: Министерство обороны РФ

За весь период спецоперации Украина понесла от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на источники и свои аналитические материалы.

Как утверждают журналисты, минимальное подтвержденное число потерь с украинской стороны составляет 60 435 солдат. Однако с учетом пропавших без вести и женщин-военнослужащих количество достигает отметки в 100 тысяч человек.

Также, по данным издания, еще 400 тысяч человек получили серьезные ранения, из-за чего больше не могут участвовать в боевых действиях.

Между тем депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что Украине могут передать ядерное оружие.

"Давайте отмотаем на 3 года назад. Мы думали, неужели передадут какое-то летальное оружие Украине? Я бы сказал, что вряд ли. А сейчас мы даже это не обсуждаем. <…> Почему мы сейчас тогда должны исключать передачу ядерного оружия Украине? Я считаю, что, скорее всего, так и будет. Им некуда деваться", – отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что потери украинской армии с начала спецоперации составляют около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. При этом число потерь ВСУ в текущем году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

Так, в феврале 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, сообщал, что суммарные потери украинских войск с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек. С тех пор Украина потеряла еще более 462,5 тысячи человек, согласно сводкам Минобороны России.