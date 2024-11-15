Потери ВСУ на курском направлении превысили 32,6 тыс человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 32 680 военнослужащих за время боев на курском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, украинские войска потеряли за это время 213 танков, 1 166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, и прочую технику.

При этом за сутки ВСУ потеряли более 100 бойцов. Также уничтожены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы.

Боевые действия в регионе продолжаются с 6 августа. В области введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.