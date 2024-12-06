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Россия не намеревается уничтожать украинский народ, поскольку они являются братьями и сестрами для россиян. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Мы никогда не ставили своей целью убивать людей, в отличие от украинского режима", – подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров добавил, что не РФ начала текущий конфликт. Москва на протяжении многих лет предупреждала о том, что приближение НАТО к российским границам создаст проблему. В частности, Владимир Путин на протяжении многих лет объяснял это на различных международных площадках.

Министр также напомнил, что когда на Украине произошел госпереворот, то Соединенные Штаты не скрывали свое участие в нем.

К примеру, Лавров указал на запись разговора между Викторией Нуланд и Джеффри Пайеттом, занимавшими тогда должности заместителя госсекретаря и посла США в Киеве соответственно. Они обсуждали людей, которые будут включены в новое правительство Украины после переворота.

"Была озвучена цифра в 5 миллиардов долларов, потраченных на Украину после обретения независимости, в качестве гарантии того, что все будет так, как хотят американцы", – сообщил Лавров.

По данным СМИ, Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. При этом конкретные сроки заявления украинской стороны не указаны.

Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине, сообщали в Кремле. Тем не менее на сегодняшний день нет оснований для российско-украинских переговоров.