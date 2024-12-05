Песков заявил о готовности РФ приветствовать посредничество по Украине

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Россия готова приветствовать все посреднические усилия для переговоров по Украине. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что сейчас нет оснований для российско-украинских переговоров. Однако многие страны, в том числе Катар, предлагают свои посреднические услуги, а также заявляют о готовности предоставить собственную территорию для будущих переговоров.

Между тем СМИ писали, что генсек НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить переговоры с Россией, пока Запад не предоставит украинской стороне военную помощь. По данным журналистов, западные страны настаивают на такой последовательности действий для усиления позиции Киева на мирных переговорах.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вероятность начать переговоры по Украине будет высокой в следующем году. Она считает, что сейчас уходящая администрация американского президента Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта стало невозможным.