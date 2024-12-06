Лавров заявил о наличии закрытых каналов между РФ и США

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Между Россией и Соединенными Штатами Америки есть несколько закрытых каналов, которые в основном задействованы по вопросам обмена заключенными. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам министра, представители США, помимо переговоров по заключенным, передают по этим каналам те же тезисы, что озвучивают публично: о необходимости остановиться в боевых действиях на Украине, об обязанности принять потребности Киева и его позиций и прочее.

Кроме того, Вашингтон по указанным каналам выражает поддержку "формуле мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также его "плану победы".

"Хвастаются, что в первой половине следующего года созовут еще одну конференцию и на нее на этот раз "любезно пригласят" Россию. И, мол, тогда России будет предъявлен ультиматум. Все это на полном серьезе повторяется по различным конфиденциальным каналам", – добавил глава МИД РФ.

Вопрос Карлсона о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, Лавров переадресовал в Белый дом.

"Это вопрос к США. Не хочу гадать", – сказал он.

В Кремле сообщали, что созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном в данный момент не используется. Между двумя странами также создана специальная защищенная линия для коммуникации президентов РФ и США, однако по ней сейчас тоже нет никаких контактов.

Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет, заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, если бы избранный президент США Дональд Трамп отметил санкции против парламентариев РФ, то это стало бы хорошим маркером того, что он действительно имеет серьезные конструктивные намерения.