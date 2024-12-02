Матвиенко заявила, что условий для полноценных контактов сенаторов РФ и США пока нет

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Условий для полноценных контактов между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью сайту "Аргументы и факты".

"Условий для возобновления полноценных переговоров между Сенатом США и Советом Федерации сейчас нет. Хотя при определенных обстоятельствах они могли бы быть полезны", – высказалась она.

Матвиенко отметила, что если бы избранный президент США Дональд Трамп отметил санкции против российских парламентариев, то это стало бы хорошим маркером того, что он с командой действительно имеет серьезные конструктивные намерения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден свел диалог с Россией к нулю, чем продемонстрировал свою политическую недальновидность. Он отметил, что любая конфронтационность не должна исключать возможность диалога.

Москве же, по словам Пескова, теперь предстоит понять, продолжит ли Трамп политику уходящей американской администрации по поводу ситуации на Украине или он захочет поменять эту линию.

