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Военные США задействовали канал связи с Россией в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, горячая линия между двумя странами была задействована, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи, учитывая то, чтобы силы РФ и США в Сирии действуют географически довольно близко друг к другу.

"Я не буду вдаваться в подробности этих контактов, скажу лишь, что у нас есть такой механизм связи, чтобы предотвратить возможные просчеты. И опять же, мы будем продолжать общаться со странами региона, продолжая следить за развитием ситуации", – заключил Райдер.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Кроме того, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого они обсудили обострившуюся обстановку в Сирии и выразили поддержку действиям законных властей Сирии.