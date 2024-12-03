Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом обстановку в Сирии

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, во время которого они обсудили обострившуюся обстановку в Сирии.

"Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности Сирийского государства", – говорится на сайте Кремля.

Путин и Пезешкиан выразили поддержку действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны. Оба президента подчеркнули важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции.

Стороны также обсудили вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях и наметили план дальнейших контактов на других уровнях.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.