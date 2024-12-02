02 декабря, 19:10Политика
Песков заявил, что разговор Путина и Эрдогана из-за событий в Сирии не планируется
Фото: kremlin.ru
Новый телефонный разговор Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне событий в Сирии пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет", – сказал представитель Кремля.
Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.
В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.
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