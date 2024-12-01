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01 декабря, 19:05

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РИА Новости: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/ERDEM SAHIN

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

В ходе беседы Фидан заявил, что Анкара выступает за снижение напряженности в Сирии. Кроме того, глава МИД Турции отметил неприемлемость любых событий, которые могут усилить нестабильность в регионе.

"Отметив, что политический процесс между режимом и оппозицией должен быть завершен, чтобы установить мир и спокойствие в Сирии, министр Фидан заявил, что Анкара никогда не допустит террористической деятельности против нашей страны и сирийских граждан", – рассказал собеседник агентства.

Сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные войска 28 ноября. В настоящий момент им удалось занять часть районов Алеппо, впервые с 2016 года. При этом граждане России не пострадали в результате событий в Сирии.

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