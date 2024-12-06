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Москва готова к любому развитию событий вокруг Украины, однако предпочитает мирное урегулирование конфликта, которое учитывало бы интересы безопасности РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом", – подчеркнул министр.

Он отметил, что мирное урегулирование конфликта возможно лишь при отказе Киева от планов вступить в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны, а также при отмене учений с участием иностранных войск.

Кроме того, добавил Лавров, необходимо принимать во внимание реалии на земле. Это не только сложившаяся линия соприкосновения, но и изменения в Конституции РФ после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Глава МИД также сообщил, что многие в России желали бы сделать снятие санкций условием соглашения о мирном урегулировании. Однако РФ выдержала все ограничительные меры Запада и стала сильнее.

"Я считаю, что чем больше мы живем в условиях этих санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с нормальными странами, дружественными по отношению к нам и которые не смешивают экономические интересы и отношения", – добавил министр.

Лавров заявил, что российская сторона многому научилась за период санкций, которые начались при экс-президенте Бараке Обаме, продолжались в большом объеме при республиканце Дональде Трампе и достигли беспрецедентного уровня во время администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее признал, что у Киева нет необходимых сил для выхода на границы 1991 года. Вместе с тем Киев не собирается юридически отказываться от утраченных территорий.

По мнению председателя Совфеда Валентины Матвиенко, вероятность начать мирные переговоры по Украине будет высокой в 2025 году. В нынешнем году же уходящая администрация Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным.