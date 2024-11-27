Глава офиса Зеленского допустил переговоры с РФ без возвращения к границам 1991 года

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак предположил в разговоре с шведской газетой Dagens industri, что Украина может начать мирные переговоры с Россией, не настаивая на отводе российских войск к границам 1991 года, о чем до этого просили власти Киева.

Ермак также подчеркнул, что ситуация должна вернуться к состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда противоборствующие стороны готовы прекратить бои", – добавил он.

Ранее в Киеве заявляли, что для возвращения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине необходимо вернуться к границам 2022 года. После этого украинская сторона будет настаивать на возвращении к границам 1991 года.

Власти РФ в ответ на это неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

