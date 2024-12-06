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Украинский президент Владимир Зеленский, в словах которого преобладает националистическая риторика, неадекватен, если после всех его действий и заявлений он хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Министр припомнил интервью Зеленского, опубликованное в сентябре 2021 года, в котором у него спросили, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, имея в виду жителей Донбасса. В ответ глава Украины заявил, что есть люди, а есть "особи".

После этого украинский президент также заявлял, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то им следует "валить в Россию ради будущего своих детей и внуков".

"Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным", – заключил Лавров.

Ранее Зеленский признал нехватку сил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) для возврата утраченных территорий военным путем. В связи с этим он указал на необходимость поиска дипломатическое решения для мирного урегулирования конфликта.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил "временную уступку" территорий Украины в пользу РФ в качестве одного из вариантов быстрого завершения конфликта. По его мнению, Киев должен получить гарантии безопасности в обмен на территории.