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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что российская сторона хотела бы иметь нормальные отношения с США, как и со всеми соседними государствами.

Глава МИД РФ не счел, что сейчас Москва и Вашингтон находятся в состоянии войны. По его словам, Россия не хочет такого развития событий.

Лавров также напомнил высказывания Владимира Путина, который неоднократно выражал свое уважение народу США, американской истории, а также достижениям этой страны.

"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", – заявил министр.

Интервью Лаврова Карлсону было опубликовано в ночь на 6 декабря. В нем глава МИД рассказал о деталях обстановки на Украине, действиях Киева в отношении мирного населения и другом.

По мнению политологов, представители западных страны будут изучать высказывания Лаврова с точки зрения урегулирования конфликта на Украине.