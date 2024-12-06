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Лавров заявил, что РФ хотела бы иметь нормальные отношения с США
Фото: depositphotos/Ruletkka
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что российская сторона хотела бы иметь нормальные отношения с США, как и со всеми соседними государствами.
Глава МИД РФ не счел, что сейчас Москва и Вашингтон находятся в состоянии войны. По его словам, Россия не хочет такого развития событий.
Лавров также напомнил высказывания Владимира Путина, который неоднократно выражал свое уважение народу США, американской истории, а также достижениям этой страны.
"Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной", – заявил министр.
Интервью Лаврова Карлсону было опубликовано в ночь на 6 декабря. В нем глава МИД рассказал о деталях обстановки на Украине, действиях Киева в отношении мирного населения и другом.
По мнению политологов, представители западных страны будут изучать высказывания Лаврова с точки зрения урегулирования конфликта на Украине.
Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал более 5 млн просмотров