Захарова: Лавров подробно рассказал Карлсону о ситуации на Украине

04 декабря, 12:59Политика
Фото: телеграм-канал "МИД России"
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал в деталях об обстановке на Украине, а также о действиях украинских властей за пределами страны в отношении мирного населения и гражданских объектов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Дипломат рассказала, что в разговоре министр затронул этимологию украинского кризиса, совершаемые киевским режимом теракты и будущее региона.
"Интервью выйдет на днях", – подчеркнула Захарова.
Ранее Карлсон сообщил, что прибыл в Москву для интервью с Лавровым, чтобы рассказать о попытках администрации президента США Джо Байдена постепенно продвинуть Штаты к ядерному конфликту с Россией.
Он также рассказал, что его команда на протяжении года пыталась добиться интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, но этому препятствует американское правительство. В частности, по словам журналиста, посольство США в Киеве запретило Зеленскому какие-либо контакты с Карлсоном.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что интервью с Лавровым получилось масштабным, его хронометраж составил примерно 1,5 часа.
Представитель министерства добавила, что беседа получилась интересной, так как она была посвящена самым актуальным вопросам, волнующим многих как в России и США, так и во всем мире.
Такер Карлсон взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова