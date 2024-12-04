Захарова: Лавров подробно рассказал Карлсону о ситуации на Украине

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал в деталях об обстановке на Украине, а также о действиях украинских властей за пределами страны в отношении мирного населения и гражданских объектов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что в разговоре министр затронул этимологию украинского кризиса, совершаемые киевским режимом теракты и будущее региона.

"Интервью выйдет на днях", – подчеркнула Захарова.

Ранее Карлсон сообщил, что прибыл в Москву для интервью с Лавровым, чтобы рассказать о попытках администрации президента США Джо Байдена постепенно продвинуть Штаты к ядерному конфликту с Россией.

Он также рассказал, что его команда на протяжении года пыталась добиться интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, но этому препятствует американское правительство. В частности, по словам журналиста, посольство США в Киеве запретило Зеленскому какие-либо контакты с Карлсоном.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что интервью с Лавровым получилось масштабным, его хронометраж составил примерно 1,5 часа.

Представитель министерства добавила, что беседа получилась интересной, так как она была посвящена самым актуальным вопросам, волнующим многих как в России и США, так и во всем мире.

