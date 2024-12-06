Вышло интервью Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на своем сайте.

Общая длительность интервью составила 81 минуту. В нем глава МИД РФ поделился своим мнением по поводу вероятного ядерного конфликта в мире, объяснил позицию РФ по Украине, прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США, а также ответил на другие вопросы касательно ряда мировых событий.

О своем прибытии в Москву для интервью с Лавровым Карлсон сообщил 4 декабря. Он указал, что администрация президента США Джо Байдена пытается продвинуть Вашингтон к ядерному конфликту с Москвой.

Политологи считают, что Запад будет изучать высказывания Лаврова с точки зрения урегулирования конфликта на Украине.