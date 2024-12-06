Запад неожиданно отреагировал на интервью Лаврова Карлсону

Фото: mid.ru

Американские пользователи платформы YouTube похвалили министра иностранных дел России Сергея Лаврова после просмотра его интервью журналисту Такеру Карлсону.

В комментариях под видео на канале журналиста пользователи восхитились главой российского МИД и выразили недовольство действиями собственного правительства.

"Как ветеран армии США времен холодной войны (дислоцированный в Германии), это интервью душераздирающее! Мы упустили невероятную возможность наладить партнерские отношения с Россией (которая явно этого хотела), но наш ВПК раз за разом плевал им в лицо. Тошнотворно", – написал один из комментаторов.

Другой пользователь заявил, что не рад это говорить, но в США нет ни одного дипломата, столь компетентного и умного, как Лавров. Не рад об этом говорить.

"Вы слушаете Путина и Лаврова, а они разговаривают как взрослые. Вы слушаете Байдена, Стармера, Макрона и так далее, а они разговаривают как маленькие школьницы, закатывающие истерику", – считает еще один из американских пользователей.

Еще один пользователь признался, что как ветеран не уважает нынешнее правительство Джо Байдена и стыдится действий своей страны. Он заявил, что с нетерпением ждет, когда новый президент Дональд Трамп помирится с Россией, поскольку хочет мира.

Следующий комментатор, в свою очередь, заявил, что не удивлен, почему в США не транслируют российские интервью. По его словам, он не может представить себе никого уровня Лаврова в правительстве США, кто мог бы говорить так разумно и подкреплять свою позицию фактами.

Интервью Лаврова Карлсону к 06:00 по московскому времени собрало более двух миллионов просмотров. Журналист опубликовал интервью на своем сайте в ночь на 6 декабря. Кроме того, Карлсон разместил полное видео разговора с Лавровым на своей странице в соцсети X.

Во время интервью Лавров ответил на множество вопросов по разным темам: министр прокомментировал отношения между РФ и США, затронул тему возможного ядерного конфликта, объяснил позицию РФ по Украине, а также сделал ряд других важных заявлений.