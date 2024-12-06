Интервью Лаврова Карлсону собрало более 2 миллионов просмотров

Фото: x.com/TuckerCarlson

Интервью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону собрало более двух миллионов просмотров.

Журналист опубликовал интервью на своем сайте в ночь на 6 декабря. Кроме того, Карлсон разместил полное видео разговора с Лавровым на своей странице в соцсети X. С 01:48 по московскому времени его просмотрели порядка 2,3 миллиона раз.

О своем прибытии в Москву для интервью с Лавровым Карлсон сообщил 4 декабря. Он указал, что администрация президента США Джо Байдена пытается продвинуть Вашингтон к ядерному конфликту с Москвой.

Во время интервью Сергей Лавров ответил на множество вопросов по разным темам: министр прокомментировал отношения между РФ и США, затронул тему возможного ядерного конфликта, объяснил позицию РФ по Украине, а также сделал ряд других важных заявлений.